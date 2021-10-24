В понедельник, 25 октября, в Украине ожидается похолодание из-за циклона, который принесет холодный арктический воздух. Поэтому украинцам следует готовиться к снижению температуры и ночным заморозкам.

В Укргидрометцентре сообщили, что центр этого мощного циклона расположился над Финляндией. Циклон затягивает холодный арктический воздух и распространяет его на Европу.

Так, по данным синоптиков, температура ночью 25 октября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит 0-3 градуса мороза, а может достигать и 5 градусов мороза.

В то же время в восточных областях столбики термометров достигнут отметки 1-4 градуса тепла, а на юге – до +5 градусов.

Днем будет теплее: температура на западе Украины составит от +8 до +13 градусов (наиболее тепло будет на Закарпатье и Прикарпатье) на севере – до +9 градусов; в центре – от +8 до +10 градусов; в восточных регионах страны – от +8 до +10 градусов; на юге – до +11 градусов.

Осадков синоптики на 25 октября не прогнозируют, однако может быть облачно. Ночью и утром в западных областях Украины местами ожидается туман.

В то же время порывистый ветер, который беспокоил украинцев в течение нескольких дней, утихнет. Скорость ветра в среднем будет составлять 3-8 м/с.

В Киевской области и Киеве ночью также ожидаются заморозки: температура составит от 0 до -4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 7-10 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, осадков в Киевской области завтра не будет. Ветер будет умеренный, 3-8 м/с.

До Нового года-2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова. По данным синоптиков, температура воздуха в ноябре и декабре будет преимущественно в пределах нормы, или даже выше. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит.

Снег в январе 2022 года синоптики прогнозируют, однако не в начале месяца.