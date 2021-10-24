У понеділок, 25 жовтня, в Україні очікується похолодання через циклон, який принесе холодне арктичне повітря. А тому українцям слід готуватися до зниження температури та нічних заморозків.

В Укргідрометцентрі поінформували, що центр цього потужного циклону розташувався над Фінляндією. Циклон затягує холодне арктичне повітря та поширює його на Європу.

Так, за даними синоптиків, температура вночі 25 жовтня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях складатиме 0-3 градуси морозу, а може досягати й 5 градусів морозу.

Водночас у східних областях стовпчики термометрів досягнуть позначки 1-4 градуси тепла, а на півдні – до +5 градусів.

Вдень буде тепліше: температура на заході України становитиме від +8 до +13 градусів (найбільш тепло буде на Закарпатті та Прикарпатті); на півночі – до +9 градусів; у центрі – від +8 до +10 градусів; у східних регіонах країни – від +8 до +10 градусів; на півдні – до +11 градусів.

Опадів синоптики на 25 жовтня не прогнозують, проте може бути хмарно. Вночі та вранці у західних областях України місцями очікується туман.

Водночас поривчастий вітер, який турбував українців протягом кількох днів, вщухне. Швидкість вітру в середньому складатиме 3-8 м/с.

У Київські області та Києві вночі також очікуються заморозки: температура складе від 0 до -4 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 7-10 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, опадів на Київщині завтра не буде. Вітер буде помірний, 3-8 м/с.

До Нового року-2022 не слід очікувати стійкого снігового покриву. За даними синоптиків, температура повітря у листопаді та грудні буде переважно у межах норми, або навіть вище. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто.

Сніг у січні 2022 року синоптики прогнозують, проте не на початку місяця.