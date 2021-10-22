В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки

После осеннего потепления, которое сейчас длится в Украине, уже с 26 октября следует ожидать новой волны похолодания. В Укргидрометцентре сообщили, что в восточных областях температура опустится до -7ºС мороза.
В Луганской области средняя температура ночью будет колебаться от -5 до -7ºС. В других регионах Украины ночная температура воздуха будет колебаться от 0°С до -4ºС.
Теплее всего ночью будет в Одесской области — там 26 октября ожидается до +4°С.
В западных областях днем ожидается от +9 до +13ºС, а ночью отметка на термометре опустится до -2ºС. В северных регионах температура воздуха днем составит от +6ºС до +11ºС, а ночью от -1 до -4ºС.
На юге днем будет солнечно, а температура будет достигать до + 11ºС на термометрах. Ночью в среднем будет от -1ºС до + 4 ° С.
В центральных областях синоптики прогнозируют днем +8 — +11ºС, а ночью -1 — -4ºС. На востоке страны днем будет +6 — +9ºС, а ночью -1 — -7ºС.
На грядущие выходные 23-24 октября погода в Украине ожидается в основном солнечная, но местами будут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +6°С до +17°С.