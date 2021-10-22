В Украину идет резкое похолодание и ночные заморозки

После осеннего потепления, которое сейчас длится в Украине, уже с 26 октября следует ожидать новой волны похолодания. В Укргидрометцентре сообщили, что в восточных областях температура опустится до -7ºС мороза.

В Луганской области средняя температура ночью будет колебаться от -5 до -7ºС. В других регионах Украины ночная температура воздуха будет колебаться от 0°С до -4ºС.

Теплее всего ночью будет в Одесской области — там 26 октября ожидается до +4°С.

В западных областях днем ​​ожидается от +9 до +13ºС, а ночью отметка на термометре опустится до -2ºС. В северных регионах температура воздуха днем ​​составит от +6ºС до +11ºС, а ночью от -1 до -4ºС.

На юге днем ​​будет солнечно, а температура будет достигать до + 11ºС на термометрах. Ночью в среднем будет от -1ºС до + 4 ° С.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем ​​+8 — +11ºС, а ночью -1 — -4ºС. На востоке страны днем ​​будет +6 — +9ºС, а ночью -1 — -7ºС.

На грядущие выходные 23-24 октября погода в Украине ожидается в основном солнечная, но местами будут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +6°С до +17°С.