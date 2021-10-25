Размер штрафов не будет привязан к прожиточному минимуму — Лазебная

В Украине планируют изменить методологию расчета прожиточного минимума. Планируется, что этот показатель сможет удовлетворить потребности украинцев.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По ее словам, сейчас одна из главных проблем ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов.

Лазебная отметила, что политики проанализировали около 180 законодательных актов, которые имеют привязку к прожиточному минимуму. Парламентарии пересмотрели, на какой показатель его можно заменить.

Министр соцполитики подчеркнула, что прожиточный минимум должен быть реальным для украинцев, поэтому не может быть таким, как размер в бюджете.

Она отметила, что представители учреждения привлекли экспертов и разработали изменения к действующему украинскому законодательству. Некоторые законопроекты уже поддержало правительство, документы передали в Верховную Раду.

По ее словам, чиновники разработали четыре законопроекта. Один из них о методологии изменения расчета прожиточного минимума, второй — отвязывании, а остальные — базовые величины для штрафов и социальных выплат.

В настоящее время общий показатель прожиточного минимума составляет 2 294 грн, а в декабре должен вырасти до 2 393 грн. Однако его размер отличается для разных категорий граждан: детей, подростков трудоспособных людей, и лиц, утративших трудоспособность.

Источник: Дом

Фото: Минсоцполитики