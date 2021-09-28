Накопительная пенсионная система в Украине может заработать с 2024 года, а не с 2023-го, как прогнозировалось ранее.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По ее словам, уже осенью в Верховной Раде должны рассмотреть соответствующий законопроект.

– Этой осенью в повестке дня Верховной Рады стоит принятие законопроекта о накопительной системе. Я думаю, это будет только первое чтение, — отметила Лазебная.

Министр уточнила, что даже после принятия законопроекта в целом потребуется время для подготовки соответствующей инфраструктуры и усиления грамотности украинцев, как управлять своими накопительными счетами.

– Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год, — подчеркнула Лазебная.

В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на территории Украины с 2023 года планируют ввести социальные пакеты для бюджетников с накопительными пенсиями. Отмечалось, что введение социальных пакетов накопительной пенсии распространят на соцработников, учителей и военнослужащих.

Кроме того, сообщалось, что рабочая группа при Кабмине рассматривает возможность запуска накопительного уровня пенсий с 2023 года по базовой ставке отчислений 2% без учета ЕСВ – по 1% со стороны работодателя и работника. В дальнейшем эту ставку планировали увеличить до 4% — то есть по 2% с обеих сторон с 2024 года.

В Министерстве социальной политики также рассказывали о планах ввести общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение с 2023 года.