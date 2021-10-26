В Україні порушено понад 800 проваджень за фактами підроблених Covid-сертифікатів – Монастирський

В Україні вже порушено понад 800 кримінальних проваджень за фактами підроблених Covid-сертифікатів.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– На сьогодні порушено понад 800 кримінальних проваджень. Але це лише цифри, а нас цікавлять конкретні імена і чим завершаться усі ці провадження. Бо коли ми говоримо про підроблений Covid-сертифікат, то напевно жоден штраф не покриє шкоду від того, що людина може заразити десятки або сотні людей, – розповів міністр.

Денис Монастирський додав, що ситуація з підробленими Covid-сертифікатами негативно позначається на міжнародному іміджі країни.

Так, за його словами, Мальта внесла Україну до списку, згідно з яким українські Covid-сертифікати не визнаються. Тому туди поїхати неможливо.

Зі свого боку генеральний прокурор Ірина Венедуктова повідомила, що кримінальна відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію стосується як виробників фальшивих документів, так і людей, які їх купують.

За її словами, порушникам може загрожувати штраф, обмеження волі або арешт. Вирок залежить від позиції суду. Це може бути як штраф до 34 тис. грн, так і обмеження волі.