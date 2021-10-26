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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Столбики термометра ночью опустятся до -3°: погода в Украине 27 октября

Столбики термометра ночью опустятся до -3°: погода в Украине 27 октября

В последнюю среду октября ожидается солнечная погода в Украине. Однако может быть холодно из-за значительного усиления ветра.

По данным Укргидрометцентра, скорость ветра во всех областях Украины будет достигать по меньшей мере 5-10 м/с. Киев не станет исключением.

Погода на 27 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

После теплых дней прогнозируется значительное похолодание. Столбики термометра могут показывать местами до +10 градусов по Цельсию.

По прогнозу Укргидрометцентра, дождей или других осадков не следует ожидать – в Украине будет солнечная погода, местами облачно.

Дневная температура на юге – от +11 до +13, на востоке – от +9 до +11, в центре – от +11 до +13, на севере – от +10 до +12, на западе – от +11 до + 13.

Погода на 27 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В среду, 27 октября, в Киеве будет ветреная погода, однако обойдется без осадков. Температура днем ​​– от +11 до +13 градусов.

Столбики термометра ночью значительно опустятся. Местами температура воздуха может достигать от -1 до -3 градусов по Цельсию.

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Фото: Pexels

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