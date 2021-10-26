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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Стовпчики термометра вночі опустяться до -3°: погода в Україні 27 жовтня

Стовпчики термометра вночі опустяться до -3°: погода в Україні 27 жовтня

В останню середу жовтня очікується сонячна погода в Україні. Однак може бути холодно через значне посилення вітру.

За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру в усіх областях України сягатиме щонайменше 5-10 м/с. Київ не стане винятком.

Погода на 27 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні.

Після теплих днів прогнозується значне похолодання. Стовпчики термометра можуть показувати подекуди щонайбільше до +10 градусів за Цельсієм.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощів чи інших опадів не слід очікувати – в Україні буде сонячна погода, подекуди – хмарно.

Денна температура на півдні – від +11 до +13, на сході – від +9 до +11, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +10 до +12, на заході – від +11 до +13.

Погода на 27 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні.

У середу, 27 жовтня, у Києві буде вітряна погода, однак обійдеться без опадів. Температура вдень – від +11 до +13 градусів.

Стовпчики термометра вночі значно опустяться. Подекуди температура повітря може сягати від – 1 до -3 градусів за Цельсієм.

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Фото: Pexels

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