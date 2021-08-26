Выходные в 2022 году: Кабмин перенес два рабочих дня

В 2022 году по случаю празднования 8 Марта и Дня Конституции у украинцев будет по четыре выходных подряд.

Соответствующее распоряжение во время заседания принял Кабинет министров. Согласно документу, для празднования в 2022 году 8 марта Международного женского дня и 28 июня Дня Конституции Украины руководителям предприятий, учреждений и организаций, где установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рекомендовали перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Благодаря этому решению украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.

Выходные в сентябре

В первый месяц осени не предвидится государственных праздников, которые могли бы повлиять на количество выходных. Ближайший государственный праздник и нерабочий день — 14 октября. В этот день украинцы будут отмечать День защитников и защитниц Украины.

В то же время в первый осенний месяц 2021 года придется работать 22 дня. Сколько будут отдыхать украинцы в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.