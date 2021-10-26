Антициклон Rozamunde 27 октября принесет в Украину сухую и солнечную погоду, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В то же время, по ее словам, в среду хвосты атмосферных фронтов еще могут задеть северные области, но преимущественно только увеличением облаков.

– В ближайшую ночь еще задерживаются минусы, днем ​​холодновато на Востоке и северо-востоке, но все же – явная тенденция к постепенному потеплению. В ночь на среду в Украине от +4 до -4, местами до 5-7 мороза, – отмечает синоптик.

А днем ​​максимальная температура будет +9 +12, на Юге +11 +14 градусов.

Диденко уверяет, что дальше станет еще теплее, в том числе на выходные ожидается +10 +15, а в западных областях – до +18 градусов.

В Киеве завтра сухо, ночью небольшой мороз, а днем ​​+10 +12 градусов.