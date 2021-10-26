Антициклон Rozamunde 27 жовтня принесе в Україну суху та сонячну погоду, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Водночас, за її словами, у середу хвости атмосферних фронтів ще можуть зачепити північні області, але переважно лише збільшенням хмар.

– Найближчої ночі ще затримуються мінуси, вдень холоднувато на Сході та північному сході, але все ж – явна тенденція до поступового потепління. У ніч на середу в Україні від +4 до -4, місцями до 5-7 морозу, – наголошує синоптик.

А вдень максимальна температура становитиме +9 +12, на Півдні +11 +14 градусів.

Діденко запевняє, що далі стане ще тепліше, зокрема на вихідні очікується +10 +15, а в західних областях – до +18 градусів.

У Києві завтра сухо, вночі невеликий мороз, а вдень +10 +12 градусів.