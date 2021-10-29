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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

В Киеве можно сдать ПЦР-тест бесплатно: условия и список адресов

тестування

В Киеве можно сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Этот вопрос стал особенно актуальным с усилением карантинных ограничений и введением красной зоны в столице.

Без наличия сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста в Киеве невозможно куда-либо попасть. Как бесплатно сдать ПЦР-тест, что для этого нужно и адреса с пунктами тестирования смотрите в материале.

Как сдать ПЦР-тест в Киеве бесплатно

Бесплатный тест на коронавирус могут сделать не все. Для этого необходимо иметь направление семейного врача.

Медработник может выдать направление на бесплатный ПЦР-тест при таких условиях:

  • если у пациента есть подозрение на коронавирус;
  • если есть признаки гриппа;
  • если есть признаки вирусной пневмонии;
  • пациентам с внегоспитальной пневмонией;
  • контактным лицам при наличии симптомов, не исключающих коронавирус.

Лицам, соответствующим первым трем признакам, ПЦР-тест не будут делать, если те уже сдали экспресс-тест на антиген.

Если врач отказывается выдавать вам направление на бесплатный ПЦР-тест или у вас нет декларации, обращайтесь на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 0 800 60 20 19.

Где можно получить бесплатный тест на коронавирус в Киеве

В Киеве есть 71 пункт, где можно провести тестирование бесплатно. Они расположены в разных районах столицы в амбулаторных коммунальных заведениях.

Интерактивную карту с пунктами, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус в Киеве, можно просмотреть по ссылке.

Список адресов бесплатных пунктов тестирования на коронавирус

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В Киеве можно сдать ПЦР-тест бесплатно: условия и список адресов / 8 фотографий

Бесплатный ПЦР-тест в Киеве: как подготовиться

Чтобы получить точный результат ПЦР-теста, необходимо перед ним следовать советам врачей.

За шесть часов до теста не стоит:

  • принимать препараты для орошения ротоглотки;
  • использовать лекарственные средства для рассасывания.

За три-четыре часа до теста не рекомендуется:

  • употреблять пищу и напитки;
  • жевать жвачку или конфеты;
  • курить;
  • полоскать рот и горло, чистить зубы.

як підготуватися до ПЛР-тесту

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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