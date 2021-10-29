В Киеве можно сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Этот вопрос стал особенно актуальным с усилением карантинных ограничений и введением красной зоны в столице.
Без наличия сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста в Киеве невозможно куда-либо попасть. Как бесплатно сдать ПЦР-тест, что для этого нужно и адреса с пунктами тестирования смотрите в материале.
Как сдать ПЦР-тест в Киеве бесплатно
Бесплатный тест на коронавирус могут сделать не все. Для этого необходимо иметь направление семейного врача.
Медработник может выдать направление на бесплатный ПЦР-тест при таких условиях:
- если у пациента есть подозрение на коронавирус;
- если есть признаки гриппа;
- если есть признаки вирусной пневмонии;
- пациентам с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при наличии симптомов, не исключающих коронавирус.
Лицам, соответствующим первым трем признакам, ПЦР-тест не будут делать, если те уже сдали экспресс-тест на антиген.
Если врач отказывается выдавать вам направление на бесплатный ПЦР-тест или у вас нет декларации, обращайтесь на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 0 800 60 20 19.
Где можно получить бесплатный тест на коронавирус в Киеве
В Киеве есть 71 пункт, где можно провести тестирование бесплатно. Они расположены в разных районах столицы в амбулаторных коммунальных заведениях.
Интерактивную карту с пунктами, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус в Киеве, можно просмотреть по ссылке.
Список адресов бесплатных пунктов тестирования на коронавирус
Бесплатный ПЦР-тест в Киеве: как подготовиться
Чтобы получить точный результат ПЦР-теста, необходимо перед ним следовать советам врачей.
За шесть часов до теста не стоит:
- принимать препараты для орошения ротоглотки;
- использовать лекарственные средства для рассасывания.
За три-четыре часа до теста не рекомендуется:
- употреблять пищу и напитки;
- жевать жвачку или конфеты;
- курить;
- полоскать рот и горло, чистить зубы.