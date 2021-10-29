У Києві можна здати безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус. Це питання стало особливо актуальним через посилення карантинних обмежень та запровадження червоної зони у столиці.
Без наявності сертифіката про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту у Києві неможливо кудись потрапити. Як безкоштовно здати ПЛР-тест у Києві, що для цього потрібно і адреси з пунктами тестування дивіться у матеріалі.
Як здати ПЛР-тест у Києві безкоштовно
Безкоштовний тест на коронавірус можуть зробити не всі. Для цього необхідно мати направлення сімейного лікаря.
Медпрацівник може видати направлення на безкоштовний ПЛР-тест за таких умов:
- якщо у пацієнта є підозра на коронавірус;
- якщо є ознаки грипу;
- якщо є ознаки вірусної пневмонії;
- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
- контактним особам за наявності симптомів, які не виключають коронавірус.
Особам, які відповідають першим трьом ознакам, ПЛР-тест не робитимуть, якщо ті уже здали експрес-тест на антиген.
Якщо лікар відмовляється видавати вам направлення на безкоштовний ПЛР-тест або у вас немає декларації з лікарем, звертайтеся на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 60 20 19.
Де можна здати безкоштовний тест на коронавірус у Києві
У Києві є 71 пункт, де можна зробити тестування безкоштовно. Вони розташовані у різних районах столиці в амбулаторних комунальних закладах.
Інтерактивну мапу з пунктами, де можна безкоштовно зробити тест у Києві, можна переглянути за посиланням.
Список адрес безкоштовних пунктів тестування на коронавірус
Безкоштовний ПЛР-тест у Києві: як підготуватися
Щоб отримати точний результат ПЛР-тесту, необхідно перед ним дотримуватися порад лікарів.
За шість годин до тесту не варто:
- приймати препарати для зрошення ротоглотки;
- використовувати лікарські засоби для розсмоктування.
За три-чотири години до тесту не рекомендується:
- вживати їжу та напої;
- жувати жуйку або цукерки;
- курити;
- полоскати рот і горло, чистити зуби.