У Києві можна здати безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус. Це питання стало особливо актуальним через посилення карантинних обмежень та запровадження червоної зони у столиці.

Без наявності сертифіката про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту у Києві неможливо кудись потрапити. Як безкоштовно здати ПЛР-тест у Києві, що для цього потрібно і адреси з пунктами тестування дивіться у матеріалі.

Як здати ПЛР-тест у Києві безкоштовно

Безкоштовний тест на коронавірус можуть зробити не всі. Для цього необхідно мати направлення сімейного лікаря.

Медпрацівник може видати направлення на безкоштовний ПЛР-тест за таких умов:

якщо у пацієнта є підозра на коронавірус;

якщо є ознаки грипу;

якщо є ознаки вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам за наявності симптомів, які не виключають коронавірус.

Особам, які відповідають першим трьом ознакам, ПЛР-тест не робитимуть, якщо ті уже здали експрес-тест на антиген.

Якщо лікар відмовляється видавати вам направлення на безкоштовний ПЛР-тест або у вас немає декларації з лікарем, звертайтеся на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 60 20 19.

Де можна здати безкоштовний тест на коронавірус у Києві

У Києві є 71 пункт, де можна зробити тестування безкоштовно. Вони розташовані у різних районах столиці в амбулаторних комунальних закладах.

Інтерактивну мапу з пунктами, де можна безкоштовно зробити тест у Києві, можна переглянути за посиланням.

Список адрес безкоштовних пунктів тестування на коронавірус

У Києві можна здати ПЛР-тест безкоштовно: умови і список адрес / 8 фотографий

Безкоштовний ПЛР-тест у Києві: як підготуватися

Щоб отримати точний результат ПЛР-тесту, необхідно перед ним дотримуватися порад лікарів.

За шість годин до тесту не варто:

приймати препарати для зрошення ротоглотки;

використовувати лікарські засоби для розсмоктування.

За три-чотири години до тесту не рекомендується: