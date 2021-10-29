Школы, детсады, больницы и другие бюджетные и коммунальные учреждения, а также организации, которые еще не успели подписать соглашение на поставку газа у Нафтогаза по специальной цене 16,8 грн за куб, в октябре-ноябре все равно обеспечат голубым топливом.

Делать это будут в формате поставщика последней надежды (ПОН), пока продлится процесс подписания среднесрочных контрактов. Его планируют завершить до декабря.

Об этом на Седьмом украинском газовом форуме Восточно-европейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива сообщил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

— Практически все частные поставщики, которые выиграли тендеры бюджетных учреждений и имели соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать. Чтобы защитить потребителей, Нафтогаз подготовил среднесрочные контракты со сбалансированной ценой 16,8 грн за кубометр газа. Но переход к другому поставщику, особенно учитывая ограничения закона О публичных закупках, занимает много времени. Поэтому СНБОУ и Правительством приняты решения, которые позволят бюджетным организациям в течение октября-ноября даже без заключения договоров получать газ от Нафтогаза как поставщика последней надежды, — отметил он.

По словам Юрия Витренко, все бюджетные организации, коммунальные учреждения здравоохранения, даже не имея контракта, сейчас имеют возможность получать необходимые им объемы газа от Нафтогаза.

— В то же время важно понимать, что непосредственно подключение и отключение потребителей от газоснабжения осуществляет не Нафтогаз, а облгазы согласно информации, которую они получают от ОГТСУ. Если в таких потребителей возникают проблемы с вхождением в отопительный сезон — необходимо сразу обращаться к облгаза и сообщать о ситуации государственным органам власти, — отметил глава Нафтогаза.

Сейчас идет работа по подписанию среднесрочных контрактов (до конца 2023 года) между Нафтогазом и этой категорией потребителей. Завершение процесса анонсируют до 1 декабря 2021 года.

— Несмотря на все проблемы, сейчас мы вышли на очень хороший темп работы по заключению договоров с бюджетными организациями. Ежедневно мы оформляем сотни, а может уже и тысячи пакетов документов. Большое внимание этому процессу уделяется со стороны правительства. Наш контакт-центр, который прорабатывает обращение в частности бюджетных учреждений, имеет 101 линию, — подытожил Юрий Витренко.

Витренко добавил, что они оптимистично смотрят на ситуацию и считают, что до конца ноября Нафтогаз сможет заключить договоры со всеми бюджетными организациями, которые имеют в этом потребность.

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов в свою очередь отметил: скорость подписания договоров между Нафтогазом и бюджетными организациями зависит от того, насколько эффективно и скоординировано работают органы местной власти.

Фото: Нафтогаз Украины