Школи, садочки, лікарні та інші бюджетні й комунальні установи та організації, які ще не встигли підписати угоду на постачання газу в Нафтогазу за спеціальною ціною 16,8 грн за куб, у жовтні-листопаді все одно забезпечать блакитним паливом.

Робитимуть це в форматі постачальника останньої надії (ПОН), аж допоки триватиме процес підписання середньострокових контрактів. Його планують завершити до грудня.

Про це на Сьомому українському газовому форумі Східно-європейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Практично всі приватні постачальники, які виграли тендери бюджетних установ та мали відповідні контракти, після зростання цін на ринку відмовились з ними працювати. Щоб захистити споживачів, Нафтогаз підготував середньострокові контракти зі збалансованою ціною 16,8 грн за кубометр газу. Але перехід до іншого постачальника, особливо враховуючи обмеження Закону Про публічні закупівлі, займає багато часу. Тому РНБОУ та Урядом ухвалені рішення, які дозволять бюджетним організаціям впродовж жовтня-листопада навіть без укладання договорів отримувати газ від Нафтогазу як постачальника останньої надії, – зазначив він.

За словами Юрія Вітренка, усі бюджетні організації, комунальні заклади охорони здоров’я, навіть не маючи контракту, зараз мають можливість отримувати необхідні їм обсяги газу від Нафтогазу.

– Водночас важливо розуміти, що безпосередньо підключення та відключення споживачів від газопостачання здійснює не Нафтогаз, а облгази згідно з інформацією, яку вони отримують від ОГТСУ. Якщо у таких споживачів виникають проблеми з входженням в опалювальний сезон — необхідно відразу звертатися до облгазу та повідомляти про ситуацію державним органам влади, — зауважив глава Нафтогазу.

Наразі триває робота з підписання середньострокових контрактів (до кінця 2023 року) між Нафтогазом та цією категорією споживачів. Завершення процесу анонсують до 1 грудня 2021 року.

– Незважаючи на всі проблеми, зараз ми вийшли на дуже хороший темп роботи з укладання договорів з бюджетними організаціями. Щодня ми оформлюємо сотні, а може вже й тисячі пакетів документів. Велика увага цьому процесу надається з боку Уряду. Наш контакт-центр, що опрацьовує звернення зокрема бюджетних установ, має 101 лінію, — підсумував Юрій Вітренко.

Вітренко додав, що вони оптимістично дивляться на ситуацію та вважають, що до кінця листопада Нафтогаз зможе укласти договори з усіма бюджетними організаціями, які матимуть в цьому потребу.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов у свою чергу зазначив: швидкість підписання договорів між Нафтогазом і бюджетними організаціями залежить від того, наскільки ефективно і скоординовано працюють органи місцевої влади.

Фото: Нафтогаз України