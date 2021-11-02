Споживачі можуть змінити постачальника газу та стати клієнтом компанії Нафтогаз Україна у відділеннях Нової пошти, розташованих на території всієї України.

Про це йдеться у повідомленні газопостачальної компанії Нафтогаз України, оприлюдненому на сторінці у соціальній мережі Facebook. Українці можуть змінити газового постачальника у 1,7 тис. відділеннях Нової пошти.

Як стати клієнтом Нафтогаз України

Щоб приєднатися до ГК Нафтогаз України, необхідно завітати до одного з партнерських відділень Нової пошти з певним пакетом документів.

Серед них – паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на декількох людей.

Для оформлення потрібен ваш EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта – квартири чи будинку). Після цього співробітники допоможуть вам оформити відповідну заявку.

Умови від Нафтогаз України

Ціна на газ від газопостачальної компанії Нафтогаз України у рамках річного тарифного плану Фіксований становить 7,96 грн за куб. м. У компанії зазначили, що вона зафіксована до 30 квітня 2022 року.

Після переходу українці отримуватиму платіжки від Нафтогазу. Замінювати труби не потрібно – газ доставлятимуть з використанням того самого обладнання. У Нафтогазі додали, що у клієнтів не зупинятиметься газопостачання під час або після зміни компанії.