МОН утвердило график проведения ВНО-2022 – когда стартует регистрация для участия

Министерство образования и науки Украины своим приказом от 2 ноября 2021 года утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Об этом говорится на официальном сайте Украинского центра оценки качества образования.

Согласно решению, регистрация для участия в ВНО-2022 начнется 1 февраля и продлится до 9 марта 2022 года. Для прохождения ГИА в форме ВНО руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) до 1 марта 2022 года.

Зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования, до 29 апреля 2022 года.

График тестирования основной сессии ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

В октябре стали известны даты регистрации и проведения пробного ЗНО-2022. Так, регистрация продлится на сайтах региональных центров оценки качества образования с 5 по 22 января 2022 года. Больше о пробном ЗНО-2022 читайте в нашем материале.