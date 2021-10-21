Украинский центр оценивания качества образования объявил даты регистрации и проведения пробного ВНО-2022.

Регистрация будет длиться на сайтах региональных центров оценивания качества образования с 5 по 22 января 2022 года.

Пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта.

Пробное ВНО-2022 по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) запланировано на 26 марта.

В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест лишь по одному учебному предмету.

Результаты после первого дня пробного тестирования разместят на информационных страницах участников 25 марта, после второго – 1 апреля.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают: пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников, неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц.

Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

Пробное ВНО помогает выпускникам:

заблаговременно ознакомиться с организационными условиями проведения тестирования (порядком доступа к пункту тестирования, рабочего места, особенностями работы с бланками ответов и т. д.),

структурой и содержанием тестовых тетрадей,

проверить уровень своих знаний,

избежать лишнего волнения и сосредоточиться во время основной сессии именно на тестовых заданий.

Источник: УЦОКО