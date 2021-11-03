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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

МОН затвердило графік проведення ЗНО-2022 – коли стартує реєстрація для участі

студентка готується до іспитів

Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 2 листопада 2021 року затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Відповідно до рішення реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня 2022 року. Для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) до 1 березня 2022 року.

Зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань, до 29 квітня 2022 року.

Графік тестування основної сесії ЗНО-2022:

  • фізика – 23 травня;
  • хімія – 26 травня;
  • українська мова, українська мова і література – 31 травня;
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
  • іспанська мова, німецька мова, французька мови – 6 червня;
  • англійська мова – 7 червня;
  • історія України – 10 червня;
  • географія – 14 червня;
  • біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

У жовтні стали відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2022. Так, реєстрація триватиме на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти із 5 до 22 січня 2022 року. Більше про пробне ЗНО-2022 читайте у нашому матеріалі.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Depositphotos

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