МОН затвердило графік проведення ЗНО-2022 – коли стартує реєстрація для участі

Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 2 листопада 2021 року затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Відповідно до рішення реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня 2022 року. Для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) до 1 березня 2022 року.

Зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань, до 29 квітня 2022 року.

Графік тестування основної сесії ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

У жовтні стали відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2022. Так, реєстрація триватиме на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти із 5 до 22 січня 2022 року. Більше про пробне ЗНО-2022 читайте у нашому матеріалі.