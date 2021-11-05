Обновление вагонного парка возобновит безопасность движения на железных дорогах – УЗ

Замена грузовых вагонов с истекшим сроком нормативной эксплуатации на новые – необходимое условие для улучшения ситуации с безопасностью железнодорожного движения.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця Валерий Ткачев в комментарии программе Факты телеканала ICTV.

— Только обновив парк (вагонный, — Ред.), мы сможем обеспечить безопасность движения, улучшить свои показатели по грузовой работе, — подчеркнул он.

В настоящее время грузовые перевозки на Укрзализныце превращаются в сплошную опасность, констатируется в сюжете Фактов ICTV. Только за последние восемь месяцев на железных дорогах зафиксировали 124 аварии и одну катастрофу.

Как выяснили журналисты, это часто происходит из-за того, что товарные вагоны старые, однако их продолжают использовать преимущественно частные перевозчики. Эти вагоны уже давно исчерпали срок эксплуатации: они часто ломаются, сходят с рельсов и создают аварийные ситуации, которые могут привести к трагедии с пострадавшими или даже погибшими.

Например, в сюжете упоминается одна из самых крупных аварий в Житомирской области, которая произошла недавно с вагонами известной компании Ferrexpo. Тогда возле села Чернорудка с рельсов сошли сразу 12 вагонов.

— Если бы навстречу двигался поезд с людьми — это привело бы к трагедии с пострадавшими, а может, и погибшими, — подчеркнули журналисты.

В парламенте увеличением количества аварий на железной дороге обеспокоены, заявив, что программу обновления вагонного парка в стране нужно воплощать немедленно.

— Мы должны поставить точку на этом, — подчеркнул депутат Алексей Мовчан в комментарии телеканалу ICTV.

Он также упомянул аварийный сход вагонов возле Чернорудки.

— Недавно произошел досадный случай с вагонами компании Ferrexpo, являющейся одним из крупнейших экспортеров железной руды. Их вагоны, которые были такого качества, как мы говорили – с продленным сроком эксплуатации – сошли с рельсов. Может их как-то и ремонтировали, но факт остается фактом: такая богатая компания и пользуется, извините, хламом, – отметил он.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев уточнил, что практически все ж/д аварии были с частными вагонами.

— Это были не вагоны Укрзализныци, это с компаниями, которые держат эти вагоны на своем балансе, — сказал он.

На данную проблему уже отреагировали в Министерстве инфраструктуры. Там разработали и обнародовали проект приказа о порядке списания вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Вскоре его должны принять на правительственном заседании.

Для выполнения приказа в Мининфраструктуры хотят в течение следующих семи лет закупить более 45 тыс. новых вагонов, исключительно украинского производства.