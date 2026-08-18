На Национальном пантеоне могут перезахоронить Петлюру и Скоропадского — УИНП
- Симон Петлюра и Павел Скоропадский могут быть перезахоронены в Национальном пантеоне.
- Александр Алферов назвал Петлюру, Скоропадского, Коновальца и Мельника среди важных фигур украинской истории.
- Окончательного решения о том, кого похоронят в Национальном пантеоне, пока нет.
Среди украинских деятелей, которых могут перезахоронить в Национальном пантеоне, — глава Директории УНР и главный атаман войск и флота УНР Симон Петлюра, а также гетман Украинской Державы Павел Скоропадский.
Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов во вторник, 18 августа.
Петлюру и Скоропадского могут перезахоронить в Национальном пантеоне
— Кроме Коновальца, это должны быть Петлюра, Скоропадский, Мельник, — сказал Алферов журналистам.
Он отметил, что сейчас еще рано окончательно определять перечень людей, которые будут похоронены в Национальном пантеоне.
Для принятия такого решения необходимо сформировать специальную рабочую группу или комиссию. В ее состав должны войти представители гражданского общества и научных учреждений.
— Здесь говорить о том, кто будет похоронен в Национальном пантеоне, мы не можем и, очевидно, это будет неправильно, — отметил директор УИНП.
Алферов объяснил, что Коновалец, Петлюра, Скоропадский и Мельник сейчас рассматриваются как фигуры, которых украинское общество признает важными для истории Украины.
— Пантеон — это об объединении, пантеон — это о разновременности, — отметил он.
Директор УИНП добавил, что Национальный пантеон должен быть не только кладбищем. Речь идет о месте для нескольких десятков захоронений и перезахоронений людей, которые жили в разные исторические периоды.
Напомним, 15 августа Алферов заявил, что следующим в Украине перезахоронят представителя высшего руководства армии Украинской народной республики (УНР). Следующие перезахоронения планируют провести еще в 2026 году.
В июне 2025 года Кабинет министров утвердил порядок осуществления перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) выдающихся борцов за независимость Украины в 20 веке.
25 мая на НВМК перезахоронили полковника Армии УНР, главу ОУН Андрея Мельника и его жену Софию Федак-Мельник.
11 августа в Роттердаме (Нидерланды) состоялась церемония эксгумации останков выдающегося украинского военного и политического деятеля, первого главы ОУН полковника Евгения Коновальца. 18 августа его перезахоронили на НВМК.