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Укрзалізниця повідомила про можливу затримку потягів: на яких станціях

Юля Захарченко редакторка стрічки
Укрзалізниця повідомила про можливу затримку потягів: на яких станціях

Укрзалізниця попередила пасажирів про можливу затримку низки потягів через реконструкцію колії на дільниці Миронівка – імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила Укрзалізниця на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За даними компанії, орієнтовний час затримки може становити від п’яти хвилин до 1,5 години.

На яких станціях можуть затриматися потяги

Потяги Укрзалізниці можуть затриматися на декількох станціях. Серед них:

  • Миронівка;
  • П’ятихатки;
  • Тимкове;
  • Бурти;
  • Херсон.

УЗ повідомила, що ремонтні роботи на колії розпочнуться з понеділка, 15 листопада. Згідно з планом, вони мають завершитися у п’ятницю, 19 листопада.

Компанія вибачилася перед пасажирами за можливі незручності. Укрзалізниця пообіцяла зробити все можливе для того, щоб скоротити час затримки у дорозі та забезпечити прибуття потягів на станції згідно з графіком.

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Фото: Pexels

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