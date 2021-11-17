Кабинет министров Украины сегодня утвердил соглашение с правительством Италии о взаимном признании водительских удостоверений между двумя странами.

Предыдущее украинско-итальянское соглашение о признании и обмене водительского удостоверения прекратило действие 1 июня 2021 года. А 20 июля в Риме между правительствами Украины и Италии был подписан новый документ.

Сегодня Кабмин принял постановление, чтобы это соглашение вступило в силу. Оно предусматривает упрощенную процедуру обмена водительских удостоверений для граждан Украины и Италии.

В частности, украинцы, проживающие в Италии, смогут без сдачи экзаменов (как теоретических, так и практических) и без уплаты денежных сборов обменять украинское водительское удостоверение на итальянское.

Под действие соглашения будут подпадать граждане Украины: легально проживающие на территории Италии; являющиеся резидентами Италии менее четырех лет; имеющие действительные украинские водительские удостоверения.

Соглашение между правительствами Украины и Италии заключено сроком на пять лет. Оно вступит в силу через 60 дней со дня получения сторонами уведомления о выполнении всех необходимых для запуска соглашения процедур.