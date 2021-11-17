Кабінет міністрів України сьогодні затвердив угоду з урядом Італії про взаємне визнання водійських посвідчень між двома країнами.

Попередня українсько-італійська угода про визнання та обмін посвідчення водія припинила дію 1 червня 2021 року. А 20 липня в Римі між урядами України та Італії було підписано новий документ.

Сьогодні Кабмін ухвалив постанову, аби ця угода набрала чинності. Вона передбачає спрощену процедуру обміну водійських посвідчень для громадян України та Італії.

Зокрема, українці, які проживають в Італії, зможуть без складання іспитів (як теоретичних, так і практичних) та без сплати грошових зборів обміняти українське посвідчення водія на італійське.

Під дію угоди підпадатимуть громадяни України, які: легально проживають на території Італії; є резидентами Італії менш ніж чотири роки; мають дійсні українські водійські посвідчення.

Угода між урядами України та Італії укладена терміном на 5 років. Вона набере чинності через 60 днів з дати отримання сторонами повідомлення про виконання всіх необхідних для запуску угоди процедур.