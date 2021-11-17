Проверьте, кто может получить карточку
Карточка киевлянина выдается по обращению граждан, которые:
- имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского городского совета и КГГА;
- являются внутренне перемещенными лицами;
- зарегистрированы в городе Киеве;
- осуществляют трудовую деятельность в городе Киеве в соответствии с законодательством Украины;
- получают полное среднее, профессиональное и высшее образование в Киеве или являются родителями (опекунами) детей, получающих образование в Киеве.
Если вы принадлежите к одной из этих групп, то у вас есть право бесплатно оформить Карточку киевлянина.
Выберите отделение Ощадбанка
Карточку киевлянина по обращениям граждан регистрирует Ощадбанк.
Чтобы получить Карточку киевлянина, необходимо предварительно позвонить на горячую линию Ощадбанка и обратиться в любое отделение в Киеве с пакетом документов.
Телефон горячей линии Ощадбанка: 0-800-210-800
Подготовьте необходимые документы
Для оформления Карточки киевлянина вам необходимы:
- паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие право на получение Карточки киевлянина (ученический или студенческий билет, справка с места работы или другое);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
- справка внутренне перемещенного лица (при наличии).
Напишите заявление на оформление карты
Со всеми необходимыми документами нужно обратиться в отделение Ощадбанка и написать заявление на оформление Карточки киевлянина.
Если она оформляется впервые, то при ее выпуске Ощадбанк передаст копии документов о праве на льготу в управление социальной защиты районной государственной администрации по месту регистрации.
В метрополитен необходимо обратиться лично. Сделать это можно на станциях метро: Политехнический институт, Дорогожичи, Майдан Независимости и Дарница.
Заберите карточку
Получить Карточку киевлянина можно в отделении Ощадбанка, в котором ее оформили. Жители Киева, которые имеют льготы из городского бюджета, получают карточку бесплатно. Срок изготовления составляет от двух-трех дней до двух недель, в зависимости от очереди.
Фото: КГГА