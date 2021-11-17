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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Как оформить карточку киевлянина

Как оформить карточку киевлянина

Кто может получить карточку киевлянина, где и как это можно сделать, какие документы нужны — об этом рассказывают Факты ICTV.

Проверьте, кто может получить карточку

Карточка киевлянина выдается по обращению граждан, которые:

  • имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского городского совета и КГГА;
  • являются внутренне перемещенными лицами;
  • зарегистрированы в городе Киеве;
  • осуществляют трудовую деятельность в городе Киеве в соответствии с законодательством Украины;
  • получают полное среднее, профессиональное и высшее образование в Киеве или являются родителями (опекунами) детей, получающих образование в Киеве.

Если вы принадлежите к одной из этих групп, то у вас есть право бесплатно оформить Карточку киевлянина.

Выберите отделение Ощадбанка

Карточку киевлянина по обращениям граждан регистрирует Ощадбанк.

Чтобы получить Карточку киевлянина, необходимо предварительно позвонить на горячую линию Ощадбанка и обратиться в любое отделение в Киеве с пакетом документов.

Телефон горячей линии Ощадбанка: 0-800-210-800

Подготовьте необходимые документы

Для оформления Карточки киевлянина вам необходимы:

  • паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие право на получение Карточки киевлянина (ученический или студенческий билет, справка с места работы или другое);
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
  • справка внутренне перемещенного лица (при наличии).

Напишите заявление на оформление карты

Со всеми необходимыми документами нужно обратиться в отделение Ощадбанка и написать заявление на оформление Карточки киевлянина.

Если она оформляется впервые, то при ее выпуске Ощадбанк передаст копии документов о праве на льготу в управление социальной защиты районной государственной администрации по месту регистрации.

В метрополитен необходимо обратиться лично. Сделать это можно на станциях метро: Политехнический институт, Дорогожичи, Майдан Независимости и Дарница.

Заберите карточку

Получить Карточку киевлянина можно в отделении Ощадбанка, в котором ее оформили. Жители Киева, которые имеют льготы из городского бюджета, получают карточку бесплатно. Срок изготовления составляет от двух-трех дней до двух недель, в зависимости от очереди.

Фото: КГГА

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