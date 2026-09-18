Онлайн-программа психологической поддержки для женщин, живущих в продолжительном стрессе войны, открывает самый масштабный набор в этом году – 10 групп участниц.

Проект реализуется при поддержке Фонда Елены Пинчук.

Проект Regeneration расширяет набор: что известно

Война продолжается, а вместе с ней – ежедневная психологическая нагрузка. В последнее время растет и интенсивность атак, прибавляя украинцам новый уровень неопределенности и напряжения.

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Украинские женщины остаются в Украине под обстрелами, ждут близких с фронта и плена, работают, помогают, поддерживают детей, партнеров, коллег, часто откладывая собственное состояние “на потом”.

В работе с женщинами команда Regeneration сегодня чаще всего наблюдает состояние истощения: накопившуюся усталость, постоянное напряжение и все меньше сил на собственное восстановление.

При таких условиях потребность в системной психологической поддержке актуальна как никогда. Именно для того, чтобы помочь женщинам восстанавливать внутреннюю опору и ресурс в течение длительного периода, направлен проект ментальной поддержки Regeneration.

В этот раз проект открыл самый масштабный набор в этом году – к участию будет сформировано 10 групп. Программа для украинских женщин, проживающих стресс войны, длится 2–3 месяца и предусматривает еженедельные онлайн-встречи, позволяющие присоединяться независимо от места пребывания и выбирать удобный день и время.

С участницами работают украинские психологи под супервидением международных и украинских специалистов, имеющих опыт работы с травмами и последствиями военных конфликтов.

Совместный опыт, взаимная поддержка и регулярная групповая работа помогают участникам лучше понимать собственное состояние, развивать навыки психологической устойчивости и саморегуляции, а также постепенно восстанавливать внутренние ресурсы.

Участие в программе бесплатное.

Первоочередное участие уделяется партнеркам военнослужащих и ветеранов. Также к программе могут присоединиться украинские женщины, которые:

остаются в Украине во время войны;

работают во вспомогательных профессиях или волонтерстве;

поддерживают других, но сами нуждаются в психологической опоре;

живут в состоянии хронического стресса и эмоционального истощения;

продолжают работать и заботиться о семье, даже когда собственный ресурс исчерпывается;

ждут родных с фронта или плена;

испытывают обострение конфликтов в семье или на работе на фоне длительного стресса войны.

Узнать больше о программе и заполнить анкету для участия в новом потоке можно на сайте проекта Regeneration.

За время реализации проекта психологическую поддержку уже получили более 3000 женщин. Эффективность программы подтверждается результатами исследования 2025 года, проведенного специалистами Института социально-политической психологии НАПН Украины.

Программа также входит в список проверенных сервисов профессиональной поддержки в сфере ментального здоровья на платформе Ти як? – главного государственного портала с верифицированными рекомендациями, техниками самопомощи и контактами надежных сервисов.

В рамках проекта также проводятся Regeneration SOS – бесплатные срочные онлайн-встречи психологической поддержки для женщин после массированных атак.

Напомним, что проект Regeneration создан по инициативе Фонда Елены Пинчук в 2022 году в партнерстве с ГО Институт Процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды, при научно-методической поддержке Института социально-политической психологии НАПН Украины.

Программа предлагает женщинам групповую психологическую поддержку, позволяющую преодолеть эмоциональное истощение, восстановить внутреннее равновесие и найти силы для дальнейшей жизни.

Фото: Фонд Елены Пинчук

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