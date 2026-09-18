Бесплатная психологическая помощь женщинам: проект Regeneration объявил новый набор
Онлайн-программа психологической поддержки для женщин, живущих в продолжительном стрессе войны, открывает самый масштабный набор в этом году – 10 групп участниц.
Проект реализуется при поддержке Фонда Елены Пинчук.
Проект Regeneration расширяет набор: что известно
Война продолжается, а вместе с ней – ежедневная психологическая нагрузка. В последнее время растет и интенсивность атак, прибавляя украинцам новый уровень неопределенности и напряжения.
Украинские женщины остаются в Украине под обстрелами, ждут близких с фронта и плена, работают, помогают, поддерживают детей, партнеров, коллег, часто откладывая собственное состояние “на потом”.
В работе с женщинами команда Regeneration сегодня чаще всего наблюдает состояние истощения: накопившуюся усталость, постоянное напряжение и все меньше сил на собственное восстановление.
При таких условиях потребность в системной психологической поддержке актуальна как никогда. Именно для того, чтобы помочь женщинам восстанавливать внутреннюю опору и ресурс в течение длительного периода, направлен проект ментальной поддержки Regeneration.
В этот раз проект открыл самый масштабный набор в этом году – к участию будет сформировано 10 групп. Программа для украинских женщин, проживающих стресс войны, длится 2–3 месяца и предусматривает еженедельные онлайн-встречи, позволяющие присоединяться независимо от места пребывания и выбирать удобный день и время.
С участницами работают украинские психологи под супервидением международных и украинских специалистов, имеющих опыт работы с травмами и последствиями военных конфликтов.
Совместный опыт, взаимная поддержка и регулярная групповая работа помогают участникам лучше понимать собственное состояние, развивать навыки психологической устойчивости и саморегуляции, а также постепенно восстанавливать внутренние ресурсы.
Участие в программе бесплатное.
Первоочередное участие уделяется партнеркам военнослужащих и ветеранов. Также к программе могут присоединиться украинские женщины, которые:
- остаются в Украине во время войны;
- работают во вспомогательных профессиях или волонтерстве;
- поддерживают других, но сами нуждаются в психологической опоре;
- живут в состоянии хронического стресса и эмоционального истощения;
- продолжают работать и заботиться о семье, даже когда собственный ресурс исчерпывается;
- ждут родных с фронта или плена;
- испытывают обострение конфликтов в семье или на работе на фоне длительного стресса войны.
Узнать больше о программе и заполнить анкету для участия в новом потоке можно на сайте проекта Regeneration.
За время реализации проекта психологическую поддержку уже получили более 3000 женщин. Эффективность программы подтверждается результатами исследования 2025 года, проведенного специалистами Института социально-политической психологии НАПН Украины.
Программа также входит в список проверенных сервисов профессиональной поддержки в сфере ментального здоровья на платформе Ти як? – главного государственного портала с верифицированными рекомендациями, техниками самопомощи и контактами надежных сервисов.
В рамках проекта также проводятся Regeneration SOS – бесплатные срочные онлайн-встречи психологической поддержки для женщин после массированных атак.
Напомним, что проект Regeneration создан по инициативе Фонда Елены Пинчук в 2022 году в партнерстве с ГО Институт Процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды, при научно-методической поддержке Института социально-политической психологии НАПН Украины.
Программа предлагает женщинам групповую психологическую поддержку, позволяющую преодолеть эмоциональное истощение, восстановить внутреннее равновесие и найти силы для дальнейшей жизни.
Фото: Фонд Елены Пинчук