В День украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, состоится 27 Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Организатором традиционного общенационального флешмоба выступает Суспільне Мовлення.

Радиодиктант в 2026 году: когда проводится и где слушать

Основанный 27 лет назад командой Украинского Радио проект давно перерос масштабы обычной эфирной акции и превратился в глобальную инициативу, ежегодно сплачивающую сотни тысяч украинцев и друзей нашего государства на всех континентах — от Антарктики и Австралии до Великобритании, Канады и США.

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Член правления Суспільного Мовлення Дмитрий Хоркин подчеркнул особую ценность этого события во время динамических изменений в мире:

— Сейчас все происходит очень быстро: новости стремительно сменяют друг друга, а события почти мгновенно теряют актуальность. На этом фоне радиодиктант для многих людей и остается постоянной величиной, традицией, которая помогает чувствовать принадлежность к большой украинской семье, где бы мы ни были.

Каждый год к Всеукраинскому диктанту присоединяются военные на передовой, ветераны, волонтеры, школьники, студенты, дипломаты и даже украинцы на временно оккупированных территориях, которые тайно передают фотографии своих работ.

Продюсер Украинского Радио и координатор проекта Юлия Шелудько отметила важность взаимоподдержки:

— В самые трудные моменты особенно важна поддержка — не только делами, но и искренними, теплыми словами. Они дают ощущение, что мы являемся и что вместе мы сильны.

Имена автора текста и чтеца Суспільне раскроет впоследствии. Трансляция 27 октября будет проходить на следующих площадках:

Радиоэфир: Украинское Радио и Радио Культура;

Телевидение и цифровые платформы: телеканал, сайт и YouTube-канал Суспільне Культура, а также YouTube-канал Украинского Радио;

Мобильные приложения: suspilne.radio и Дія

Напомним, в прошлом году текст Евгении Кузнецовой Треба жити! собрал более 800 тысяч просмотров на официальных ресурсах вещателя и сформировал охват более 11 млн взаимодействий в социальных сетях.

Источник : Суспільне

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