В восьмую годовщину начала Евромайдана предлагаем афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве 21 ноября ко Дню Достоинства и Свободы.

Именно в этот день в 2013 году начались первые акции протеста в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

День Достоинства и Свободы 2021: мероприятия

В Украине еще 11 ноября стартовал ежегодный флешмоб под названием Будь гідним, инициированный Национальным музеем Революции Достоинства.

Он призывает всех украинцев, солидарных с участниками Евромайдана, делиться своими историями, воспоминаниями и повязать сине-желтые ленты на руках, сумках, автомобилях и т.п.

Непосредственно 21 ноября в Киеве и других городах Украины планируются выставки, презентации, показы и обсуждения фильмов, памятные мероприятия, возложения цветов и молебны.

План мероприятий в Киеве:

С 8.00 до 10.00 в столице пройдут государственные протокольные мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы с участием высшего руководства, в частности, возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни.

10.00-11.30 – общая молитва на аллее Героев Небесной Сотни перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ.

13.00 – на майдане Независимости откроется уличная выставка Рисованная история Майдана. Она создана на основе графического романа Александра Комьяхова с включением инфографики.

С 14.00 до 16.30 в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Дом профсоюзов, майдан Независимости, 2) состоится презентация трехсерийного документального фильма Майдан. Культура договариваться.

Также вечером, с 17.00 до 19.00, состоится памятное шествие от майдана Независимости до часовни на аллее Героев Небесной Сотни, зажигание лампадок и панихида по погибшим.