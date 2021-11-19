Активисты провели толоку ко Дню достоинства и свободы

Члены семей Героев Небесной Сотни, активисты, депутаты Киевсовета, работники музея Революции достоинства, а также простые киевляне собрались на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы провести толоку ко Дню достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября.

На акцию собрались несколько десятков человек, которые убрали территорию мемориального комплекса от верхнего выхода метро Хрещатик до стелы в честь погибших протестующих.

На помощь активистам пришли и коммунальные службы, которые предоставили садовый инструмент и технику для вывоза мусора и листьев.

День Достоинства и Свободы в Украине отмечается с 2014 года. В этот день годом ранее киевляне вышли на протест с требованием подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Митинги переросли в Революцию достоинства, которая завершилась победой протестующих в конце февраля 2014 года.