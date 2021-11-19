У восьму річницю початку Євромайдану пропонуємо афішу заходів, які відбудуться у Києві 21 листопада до Дня Гідності та Свободи.

Саме у цей день у 2013 році розпочались перші акції протесту у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

День Гідності та Свободи 2021: заходи

В Україні ще 11 листопада стартував щорічний флешмоб під назвою Будь гідним, ініційований Національним музеєм Революції Гідності.

Він закликає усіх українців, солідарних з учасниками Євромайдану, ділитися своїми історіями, спогадами та пов’язати синьо-жовті стрічки на руках, сумках, автівках тощо.

Безпосередньо 21 листопада у Києві та інших містах України плануються виставки, презентації, перегляди та обговорення фільмів, пам’ятні заходи, покладання квітів та молебні.

План заходів у Києві:

З 8.00 до 10.00 у столиці відбудуться державні протокольні заходи до Дня Гідності та Свободи за участю вищого керівництва, зокрема, покладання квітів на алеї Героїв Небесної Сотні.

10.00-11.30 – спільна молитва на алеї Героїв Небесної Сотні перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ.

13.00 – на майдані Незалежності відкриється вулична виставка Мальована історія Майдану. Вона створена на основі графічного роману Олександра Ком’яхова, з додаванням інфографіки.

З 14.00 до 16.30 в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Будинок профспілок, майдан Незалежності, 2) відбудеться презентація трисерійного документально фільму Майдан. Культура домовляння.

Також увечері, з 17.00 до 19.00, відбудеться пам’ятна хода від майдану Незалежності до каплички на алеї Героїв Небесної Сотні, запалення лампадок та панахида за загиблими.