Энергоатом и Westinghouse подписали соглашения для строительства новых энергоблоков на ХАЭС

Американская компания Westinghouse и украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом подписали два соглашения о сотрудничестве по строительству новых энергоблоков.

По данным украинских СМИ, подписание документов состоялось в рамках международной конференции Атомные возможности для развития страны в Киеве.

Договоры о сотрудничестве предусматривают начало реализации проектов строительства двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции по технологии АР1000.

Один из документов предусматривает закупку услуг компании США по проектированию энергоблоков, а другая – оборудования, которое удастся использовать длительное время.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что атомная энергетика имеет большое будущее, поэтому Украина намерена дальше развивать эту отрасль.

По состоянию на 22 ноября, Украина имеет 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях, из которых 12 АЭС работают более 30 лет.