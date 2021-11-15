Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Зеленский рассказал, как в Украине будут противодействовать энергетическому кризису

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський

В Украине запустили два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС для противодействия энергетическому кризису.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам 15 ноября.

Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.

– Государство никого не оставит без света и тепла. Отключение света может пугать только тех, у кого “отключена” логика и критическое мышление.

Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах. А лучше – не смотрите вообще: это бережет и нервы, и электроэнергию, – сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в Украину направляется семь кораблей с углем, которого хватит до конца года.

При необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона.

Также президент уточнил, что страна не покупает уголь у сепаратистов.

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка