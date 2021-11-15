В Украине запустили два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС для противодействия энергетическому кризису.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам 15 ноября.

Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.

– Государство никого не оставит без света и тепла. Отключение света может пугать только тех, у кого “отключена” логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах. А лучше – не смотрите вообще: это бережет и нервы, и электроэнергию, – сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в Украину направляется семь кораблей с углем, которого хватит до конца года.

При необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона.

Также президент уточнил, что страна не покупает уголь у сепаратистов.