В Украине запустили два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС для противодействия энергетическому кризису.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам 15 ноября.
Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.
– Государство никого не оставит без света и тепла. Отключение света может пугать только тех, у кого “отключена” логика и критическое мышление.
Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах. А лучше – не смотрите вообще: это бережет и нервы, и электроэнергию, – сказал глава государства.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в Украину направляется семь кораблей с углем, которого хватит до конца года.
При необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона.
Также президент уточнил, что страна не покупает уголь у сепаратистов.