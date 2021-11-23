Пытался приватизировать собственность на 4,2 млрд грн: СБУ задержала злоумышленника

Служба безопасности Украины пресекла незаконную приватизацию гидротехнических сооружений столицы и Киевской области.
Злоумышленники также намеревались завладеть государственными и коммунальными земельными участками.
По данным СБУ, преступники воспользовались пробелами в законодательстве, чтобы приватизировать сооружения и 12 земельных участков стоимостью в сумме 4,2 млрд грн.
В ведомстве уточнили, что в 2018 году гражданин Украины подал официальный запрос по поводу собственности сооружений и участков, после чего взял их на так называемое ответственное хранение.
Позже мужчина начал процедуру приватизации.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) УК Украины.
На имущество, которое расположено в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области, наложили арест.