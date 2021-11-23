Пытался приватизировать собственность на 4,2 млрд грн: СБУ задержала злоумышленника

Служба безопасности Украины пресекла незаконную приватизацию гидротехнических сооружений столицы и Киевской области.

Злоумышленники также намеревались завладеть государственными и коммунальными земельными участками.

По данным СБУ, преступники воспользовались пробелами в законодательстве, чтобы приватизировать сооружения и 12 земельных участков стоимостью в сумме 4,2 млрд грн.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году гражданин Украины подал официальный запрос по поводу собственности сооружений и участков, после чего взял их на так называемое ответственное хранение.

Позже мужчина начал процедуру приватизации.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) УК Украины.

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На имущество, которое расположено в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области, наложили арест.