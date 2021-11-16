В Киеве разоблачили схему отмывания средств на закупках аппаратов ИВЛ

Чиновники нескольких медицинских учреждений Киева создали преступную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких для больных Covid-19.

К схеме причастны также частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование.

По предварительным данным, злоумышленники присвоили почти 2 млн грн – это НДС, который закладывался в стоимость сделок, хотя законодательством предусмотрено освобождение таких операций от этого налога.

По этому делу главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ – служебная халатность.

Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководителей предприятия-поставщика по ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Аналогичные преступные действия зафиксированы и в других органах и учреждениях. Продолжается сбор доказательств для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.