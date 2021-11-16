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В Киеве разоблачили схему отмывания средств на закупках аппаратов ИВЛ

Валентина Летяк редактор ленты
Апарат ШВЛ

Чиновники нескольких медицинских учреждений Киева создали преступную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких для больных Covid-19.

К схеме причастны также частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование.

По предварительным данным, злоумышленники присвоили почти 2 млн грн – это НДС, который закладывался в стоимость сделок, хотя законодательством предусмотрено освобождение таких операций от этого налога.

По этому делу главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ – служебная халатность.

Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководителей предприятия-поставщика по ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Аналогичные преступные действия зафиксированы и в других органах и учреждениях. Продолжается сбор доказательств для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

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Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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