Изменение правил карантина для желтой зоны: что предлагает Минздрав

Ноябрь, 24, 2021 в 13:31

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в карантинное постановление №1236, которым будут ужесточены требования по вакцинации в желтых зонах.

Об этом заявил на заседании правительства глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, бизнес и общественные заведения, спортзалы, рестораны и т. д. смогут работать только при условии вакцинации по крайней мере одной дозой всего персонала или же наличии отрицательного теста, или сертификата о выздоровлении.

Сейчас смотрят

Это требование относится и к посетителям.

– Также изменен срок действия желтого сертификата. Он будет составлять 30 дней вместо 120, – подчеркнул Ляшко.

Теперь работники заведений должны не просто визуально проверять наличие сертификата на входе, а считывать код смартфоном через приложение Дія.

Штраф за ненадлежащую проверку – от 34 до 170 тыс. грн.

На 24 ноября в желтой зоне карантина остались Кировоградская и Тернопольская области.

Еще четыре – Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая – в оранжевой зоне, но большинство – 18 областей и Киев – в красной.