Зміна правил карантину для жовтої зони: що пропонує МОЗ

Міністерство охорони здоров’я пропонує внести зміни до карантинної постанови №1236, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у жовтих зонах.

Про це заявив на засіданні уряду глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, бізнес та громадські заклади, спортзали, ресторани тощо зможуть працювати лише за умови вакцинації принаймні однією дозою всього персоналу, або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.

Ця вимога стосується і відвідувачів.

Окрім тото, жовтий сертифікат тепер чинний 30 днів, а 120.

Водночас сертифікати зчитуватимуть через додаток Дія, а не лише перевірятимуть їх візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку — від 34 до 170 тис. грн.