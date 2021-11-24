Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Зміна правил карантину для жовтої зони: що пропонує МОЗ

Валентина Летяк редакторка стрічки
дівчина у масці

Міністерство охорони здоров’я пропонує внести зміни до карантинної постанови №1236, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у жовтих зонах.

Про це заявив на засіданні уряду глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, бізнес та громадські заклади, спортзали, ресторани тощо зможуть працювати лише за умови вакцинації принаймні однією дозою всього персоналу, або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.

Ця вимога стосується і відвідувачів.

Окрім тото, жовтий сертифікат тепер чинний 30 днів, а 120.

Водночас сертифікати зчитуватимуть через додаток Дія, а не лише перевірятимуть їх візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку — від 34 до 170 тис. грн.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка