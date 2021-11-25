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Факты / Украина / Общество

Без осадков и с морозами: какой будет погода в Украине 26 ноября

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Погода ICTV

В пятницу, 26 ноября, практически на всей территории Украины ожидается солнечная погода и морозы по ночам.

Кратковременные дожди пройдут лишь в Ужгороде, а во всех других областях осадков не будет.

Днем столбик термометра поднимется от +11 в южных областях до +9 – в западных. Ночью холоднее всего будет на востоке – -7, а теплее – на юге – до +6 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 26 ноября читайте в материале Фактов ICTV.

погода

Погода в регионах

В западных областях ожидается ясная погода без осадков. Дожди пройдут лишь в Ужгороде. Днем воздух прогреется от +6 до +8 градусов, а ночью будет от 0 до -4.

В центральных регионах осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до +8 градусов, а ночью похолодает до -3 по Цельсию.

На севере Украины также ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью ожидается – -2 – -5.

В восточных областях дождей не ожидается. Днем термометры покажут +2— +6, а ночью – от -3 до -7 градусов.

На юге будет теплее. Днем воздух нагреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до -2.

В Киеве ожидается ясная погода. Днем столбик термометра покажет от +6 до +8, а ночью похолодает до отметок 0 — -4.

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Источник: Укргидрометцентр

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