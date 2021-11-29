В течение ближайшей недели погода в Украине будет в основном дождливой, а в западных областях возможны снегопады.

Температура воздуха будет днем ​​колебаться от +2 градусов на западе до +15 на юге, ночью столбики термометров будут опускаться до -2 по Цельсию.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 29 ноября по 3 декабря 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в Украине 29 ноября

В понедельник, 29 ноября, по всей территории страны прогнозируются дожди, а местами и вовсе ливни.

В западных областях температура будет колебаться от +2 до +7, а ночью – от +2 до +4 градусов. В центре будет теплее – днем воздух прогреется от +8 до +12, а ночью синоптики прогнозируют +3, +7.

На севере +8, +10 днем, ночью +4, +6. В восточных регионах в дневное время суток +9, +15, в ночное 5, +9. В Киеве днем ​​+7, +9, ночью +4, +6.

Погода в Украине 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, немного похолодает, зато дожди ожидаются лишь на востоке страны, тогда как на западе возможен снег. На западе Украины днем -1, +2, в таком же диапазоне температура будет колебаться и ночью.

В центральных областях будет солнечно с прояснениями: столбики термометров будут колебаться от -1 до +2. На севере -1, +1 днем, такая же температура ожидается и ночью.

На востоке Украины +3, +10 днем; ночью +3, +7. На юге +3, +5 днем, а ночью +2, +5 по Цельсию.

В Киеве – без осадков, температура прогнозируется в диапазоне от -1 до +1 как в дневное, так и в ночное время суток.

Погода в Украине 1 декабря

В первый день зимы – среду, 1 декабря, ожидается холодная погода, а в западных регионах и в Луганской области возможно выпадение снега. Днем на западе температура будет колебаться в пределах от -1 до +5, а ночью от -1 до +2.

В центре также прогнозируется снег: днем -1, +2; ночью -1, +1. На севере страны будет сухо, без существенных осадков. Температура днем 0, +2, а ночью -1, +1.

В восточных регионах синоптики ожидают сухую погоду, лишь в Луганской области возможен снег. Днем 0, +3, ночью -1, +2. На юге Украины столбик термометра днем будет показывать +2, +6, ночью похолодает до -1, +1.

В Киеве также прогнозируют переменную облачность, и днем, и ночью столбики термометра будут показывать от -1 до +1 градуса по Цельсию.

Погода в Украине 2 декабря

В четверг, 2 декабря, будет облачная погода, а местами в страну вернутся дожди. На западной Украине потеплеет до отметок +5, +9 днем, а ночью ожидается от +2 до +4 градусов.

В центральных областях существенных осадков не ожидается. Днем температура от +5 до +8 градусов, а ночью +2, +4. В северных регионах +4, +6, в ночное время суток -1, +1. На востоке также будет сухая погода с переменной облачностью. Днем ​​+3, +9, ночью похолодает до -3, +1.

В Киеве небо затянут тучи, а ночью и вовсе возможен дождь. Днем воздух прогреется до отметок +6, +8, ночью 0, +2.

Погода в Украине 3 декабря

В последний день рабочей недели – пятницу, 3 декабря, в западных, центральных и северных областях вновь будет дождить, а в некоторых регионах и вовсе пройдет мокрый снег. При этом на востоке и юге существенных осадков не ожидается.

На западе как днем, так и ночью температура будет колебаться в пределах от +2 до +4. В центре будет немного теплее – там днем воздух прогреется до отметок от +5 до +9 по Цельсию, а ночью столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

В северных областях также возможны небольшие дожди. Днем +5, +7; ночью +2, +4. Восточные регионы ожидает относительно теплая и сухая погода: днем +8, +13, а ночью +3, +6.

В южных областях тоже будет сухо, хоть небо периодически будет затягивать тучами. Днем ​​+11, +13, ночью +4, +6. В Киеве пройдет небольшой дождь, днем ​​+6, +8, ночью похолодает до +2, +4.