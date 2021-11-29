Упродовж найближчого тижня погода в Україні буде переважно дощовою, а в західних областях можливі снігопади.

Температура повітря вдень коливатиметься від +2 градусів на заході до +15 на півдні, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -2 за Цельсієм.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 29 листопада до 3 грудня 2021 року, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в Україні 29 листопада

У понеділок, 29 листопада, по всій території країни прогнозуються дощі, а подекуди й зливи.

У західних областях температура коливатиметься від +2 до +7, а вночі – від +2 до +4 градусів. У центрі буде тепліше – вдень повітря прогріється від +8 до +12, а вночі синоптики прогнозують +3, +7.

На півночі +8, +10 вдень, уночі +4, +6. У східних регіонах вдень +9, +15, у нічний час +5, +9. У Києві вдень +7, +9, уночі +4, +6.

Погода в Україні 30 листопада

У вівторок, 30 листопада, трохи похолоднішає, проте дощі очікуються лише на сході країни, тоді як на заході можливий сніг. На заході України вдень -1, +2, у такому ж діапазоні температура коливатиметься й вночі.

У центральних областях буде сонячно з проясненнями: стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +2. На півночі -1, +1 вдень, така сама температура очікується й вночі.

На сході України +3, +10 вдень; вночі +3, +7. На півдні +3, +5 вдень, а вночі +2, +5 за Цельсієм.

У Києві – без опадів, температура прогнозується в діапазоні від -1 до +1 як у денний, так і у нічний час доби.

Погода в Україні 1 грудня

У перший день зими – середу, 1 грудня, очікується холодна погода, а у західних регіонах та Луганській області можливе випадання снігу. Вдень на заході температура коливатиметься в межах від -1 до +5, а вночі від -1 до +2.

У центрі також прогнозується сніг: удень -1, +2; вночі -1, +1. На півночі країни буде сухо, без істотних опадів. Температура вдень 0, +2, а вночі -1, +1.

У східних регіонах синоптики очікують сухої погоди, лише на Луганщині можливий сніг. Вдень 0, +3, вночі -1, +2. На півдні України стовпчик термометра вдень показуватиме +2, +6, уночі похолоднішає до -1, +1.

У Києві також прогнозують мінливу хмарність, і вдень, і вночі стовпчики термометра показуватимуть від -1 до +1 градуса за Цельсієм.

Погода в Україні 2 грудня

У четвер, 2 грудня, буде хмарна погода, місцями до країни повернуться дощі. На західній Україні потеплішає до +5, +9 вдень, а вночі очікується від +2 до +4 градусів.

У центральних областях істотних опадів не очікується. Вдень температура від +5 до +8 градусів, а вночі – +2, +4. У північних регіонах +4, +6, у нічний час доби -1, +1. На сході також буде суха погода із мінливою хмарністю. Вдень +3, +9, вночі похолоднішає -3, +1.

У Києві небо буде хмарним, а вночі можливий дощ. Вдень повітря прогріється до +6, +8, вночі 0, +2.

Погода в Україні 3 грудня

В останній день робочого тижня – п’ятницю, 3 грудня, у західних, центральних та північних областях знову дощитиме, а в деяких регіонах і зовсім пройде мокрий сніг. Водночас на сході та півдні істотних опадів не очікується.

На заході як вдень, так і вночі температура коливатиметься від +2 до +4. У центрі буде трохи тепліше – там вдень повітря прогріється до +5 до +9 за Цельсієм, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

У північних областях також можливі невеликі дощі. Вдень +5, +7; вночі +2, +4. У східних регіонах очікується відносно тепла та суха погода: вдень +8, +13, а вночі +3, +6.

У південних областях також буде сухо, хоч небо періодично затягуватиме хмарами. Вдень +11, +13, уночі +4, +6. У Києві пройде невеликий дощ, удень +6, +8, уночі похолоднішає до +2, +4.