Не бойтесь своих идей: замминистра цифровой трансформации выступила на STEM is FEM

Заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан пообщалась со слушательницами бесплатного учебного модуля IT:eLearning от благотворительного проекта STEM is FEM.

Чиновница поделилась историей своего успеха и подчеркнула, что главное – искренне верить в свою идею и не сдаваться, несмотря на неудачные попытки ее реализовать.

— Я долго работала в частном бизнесе. Затем у меня возникла идея программы помощи малому бизнесу от государства наподобие тех, которые действуют в ЕС и США. Я начала развивать ее, два года пыталась достучаться в различные институты, к людям, с просьбой помочь ее реализовать. И однажды решила обратиться к тому, кто уже работает в госуправлении. Я написала министру цифровой трансформации, и мы начали сотрудничать. Так появился проект Дія.Бізнес. Поэтому не бойтесь своих идей, даже если они супермасштабны, – рассказала Валерия Ионан.

В модуле также участвовали представительницы IT-отрасли, знакомившие слушательниц со сферой информационных технологий.

Вице-президент компании-партнера модуля Preply Ольга Пановник сделала акцент на том, что в современном мире для того, чтобы добиться успеха, неважен пол человека.

— У каждого человека есть потенциал. И это не зависит от того, парень он или девочка. Все наши ограничения только в нашей голове. Как ты считаешь – так и будет происходить в твоей жизни. Итак, верьте в то, что важно вам. Если вы верите в равенство, то оно будет, – поделилась Ольга Пановник.

Мотивационные спичи – неотъемлемая часть комплексного подхода к образованию девушек, считают организаторы проекта.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что девушки боятся попробовать себя в технических отраслях, в частности, IT. Поэтому, кроме технических знаний, на каждом модуле даем им мотивацию и веру в себя – те soft skills, без которых невозможно проявить все остальные, – отметил инициатор STEM is FEM, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Модуль состоялся благодаря гранту The girls’ fund организации We Are Purposeful, мотивирующей активных девушек быть целенаправленными в построении мира без стереотипов.

Сообщество We Are Purposeful участвует в глобальной кампании UN Women Поколение равенства по популяризации гендерного равенства среди молодежи.