Не бійтеся своїх ідей: замміністерка цифрової трансформації виступила на STEM is FEM

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан поспілкувалася зі слухачками безкоштовного навчального модуля IT: eLearning від благодійного проекту STEM is FEM.

Посадовиця поділилася історією свого успіху та наголосила, що головне – щиро вірити у свою ідею та не здаватися попри невдалі спроби її реалізувати.

– Я довго працювала у приватному бізнесі. Потім у мене виникла ідея програми допомоги малому бізнесу від держави на кшталт таких, які діють у ЄС та США. Я почала розвивати її, два роки намагалася достукатися до різних інституцій, людей з проханням допомогти її реалізувати. І одного разу вирішила звернулася безпосередньо до того, хто вже працює в держуправлінні. Я написала міністру цифрової трансформації і ми почали співпрацювати. Так з’явився проект Дія.Бізнес. Тож не бійтеся своїх ідей, навіть якщо вони супермасштабні, – розповіла пані Валерія.

У модулі також брали участь представниці ІТ-галузі, що знайомили слухачок зі сферою інформаційних технологій. Віцепрезидентка компанії-партнера модуля Preply Ольга Панівник зробила акцент на тому, що у сучасному світі для того, аби досягти успіху, неважлива стать людини.

– У кожної людини є потенціал. І це не залежить від того, хлопець вона або дівчинка. Усі наші обмеження лише у нашій голові. Як ти вважаєш – так і буде відбуватися у тебе в житті. Тож вірте у те, що важливо вам. Якщо ви вірите у рівність, то вона буде, – поділилася Ольга Панівник.

Мотиваційні спічі – невід’ємна частина комплексного підходу до освіти дівчат, вважають організатори проекту.

– Ми часто стикаємося з тим, що дівчата бояться спробувати себе у технічних галузях, зокрема ІТ. Тому, окрім технічних знань, на кожному модулі даємо їм також мотивацію та віру в себе – ті soft skills, без яких неможливо проявити усі інші, – наголосив ініціатор STEM is FEM, засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Модуль відбувся завдяки гранту The girls’ fund організації We Are Purposeful, що мотивує активних дівчат бути цілеспрямованими у розбудові світу без стереотипів.

Спільнота We Are Purposeful бере участь у глобальній кампанії UN Women Покоління рівності з популяризації гендерної рівності серед молоді.