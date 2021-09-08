На перепись населения Украины в 2023 году выделили более 80 млн грн

Перепись населения Украины таки состоится в 2023 году. На подготовку к ее проведению бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,5 млн грн.

Об этом сообщил член профильного комитета, народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабинет министров принял распоряжение О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения еще в декабре 2020-го. Ожидается, что ее результаты будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического, социального развития и бюджетной политики.

В то же время в июне этого года межведомственная комиссия приняла решение о том, что Всеукраинская перепись населения будет проходить в онлайн-формате.

Поэтому до ее начала создадут электронный сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона.

Также планируется обновить цифровой картографический материал, изготовленный для нужд переписи населения, и модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования.

В январе 2020 года в Украине проводили пробную перепись населения. Тогда на основе информации мобильных операторов, пенсионного фонда и государственных реестров посчитали, что по состоянию на декабрь 2019 года в стране проживали 37 млн ​​289 тыс. человек.