Перепис населення України у 2023 році: як організовуватимуть та скільки коштуватиме

Олександр Гладун – заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

У 2001 році він обіймав посаду заступника директора Науково-дослідного інституту статистичних досліджень. Гладун брав активну участь під час останнього перепису населення та аналізу відповідних даних.

Він розповів Фактам ICTV про те, як і що робили тоді, які є плани на наступний перепис, скільки грошей на нього потрібно витратити та як навчатимуть переписувачів.

Практично в усіх країнах світу переписом населення займається статистична служба. В Україні цим займається Державна служба статистики. Останній перепис був у 2001 році.

– Загалом перепис населення – це велика та відповідальна робота, найскладніша в органах статистики. Можливо, навіть у масштабах країни. Можна навіть прирівняти до виборів чи референдумів. Чому? Тому що залучено майже все населення України.

За словами Гладуна, фактично організаційна робота триває близько одного року, проте це може зайняти й більше часу.

– Що стосується організаційної роботи – вона триває близько року. Беруть територію України, визначають населені пункти. Сама робота відбувається всередині території. Населені пункти розділяють на переписні відділи. Щоб це зробити, потрібно визначитися з чисельністю населення, яке проживає у кожному домі. Другий момент – це навантаження. Скільки осіб за певний проміжок часу має допитати один переписувач (раніше це був обліковець).

Гладун пригадав, як у 2001 році відбувався процес перепису населення. Тоді обліковці заповнювали дані зі слів українців у переписний лист та передавали їх на подальше зчитування.

– Тоді набирали людей, зокрема, через Центр зайнятості. Їм виплачують певну заробітну плату, яка визначається постановою Кабінету міністрів. За певний проміжок часу вони мають обійти свою дільницю та всіх опитати. Згідно з інструкціями, якщо двері зачинені, то ти маєш тричі приходити до людей та збирати певну інформацію, яку він вносив у переписний лист. Переписувач позначками або стилізованим шрифтом заповнював поля у цьому бланку. Після цього він надходив на оптичне зчитування, тобто формувався його електронний образ, після чого запускалася програма їхнього розпізнавання.

Він розповів відмінності роботи переписувачів у містах та селах, а також розповів, скільки людей залучили до процесу та як їх готували до роботи.

– У 2001 році у сільській місцевості навантаження було 250 осіб, а у міській – 350 людей на одного переписувача. Це пов’язано з тим, що у сільській місцевості більші відстані між будівлями. Всього задіяли трохи менше, ніж 250 тис. переписувачів. Ви уявляєте, скільки це людей? Їх треба було навчити, як працювати. Їх набирали за місяць чи два, можливо три. Але їх потрібно підготувати до відповідної роботи.

За словами Гладуна, переписувачі не вимагали жодних підтверджувальних документів у жителів України. Всі переписні листи заповнювали зі слів українців.

– Загалом якщо говорити про організацію та збір інформації, то ніяких документів, які підтверджують дані, не вимагають під час перепису. Наприклад, паспорт, документи про освіту, не треба підтверджувати джерела засобів існування. Ти можеш назвати два, три чи скільки завгодно джерел, зокрема, стипендію, пенсію, заробітну плату. Про суми взагалі не йдеться. Це просто джерело – звідки та яким коштом ти живеш.

Гладун припустив, скільки може коштувати перепис населення України, запланований на 2023 рік. Ці заходи обійдуться державі щонайменше у 6 млрд грн.

– Це недешева історія. Можу сказати, що цей перепис, який планується на 2023 рік, обійдеться орієнтовно у 6 млрд грн. Це залежить від того, якими будуть обладнання, технологічна схема та рівень заробітної плати через півтора-два роки.

За його словами, наразі планують розширити можливості для перепису українського населення. Найімовірніше українці зможуть самостійно заповнити необхідні дані онлайн.

– Зараз планується надання нових інформаційних технологій. Наприклад, людина сама зможе заповнити через інтернет відповідні дані. Замість паперових аркушів потрібно буде закупити планшети. Декілька місяців тому президент був у США, з ним був Федоров (міністр цифрової трансформації, – Ред.). Нібито вони хочуть взяти в оренду техніку фірми Apple, яка здавала свої планшети в оренду Бюро перепису населення США. Я не знаю, наскільки це програмне забезпечення можна використати у нас, але проробляють такі варіанти. Від цього залежатиме остаточна сума, – наголосив Олександр Гладун.