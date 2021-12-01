У Харкові прорвало магістральний водопровід: коли відновлять водопостачання

Вдень, 1 грудня, у Харкові стався прорив магістрального водопроводу на Салтівському шосе.

За даними міськради, на місце події було викликано співробітників комунальних служб.

– Аварійні бригади зреагували оперативно, виїхавши одразу після отримання заявки, – повідомив директор Комплексу Харківводопостачання Владлен Волков.

Комунальники досліджують місце прориву 1200-міліметрового водопроводу.

Волков попередив, що через аварію в Салтівському житловому масиві припинять постачання холодної води.

Її не буде у будинках на таких вулицях: Краснодарська, Сонячна, Тимурівців, Гарібальді, Бучми, Гвардійців Широнінців, на Салтівському шосе та проспекті Тракторобудівників.

Ремонтні роботи триватимуть протягом дня. Водопостачання відновлять до опівночі, а доти воду підвозитимуть до районів автоцистернами.