Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

На Днепропетровщине впервые за 60 лет полностью отремонтировали дорогу Верхнеднепровск – Божедаровка

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

На Днепропетровщине выходит на финишный этап капитальный ремонт дороги Т-04-29 Станция Верхнеднепровск — Верховцево — Божедаровка.

Трасса обновляется впервые за 60 лет в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает Укравтодор.

— Сейчас 32,5 км дороги имеет новый дорожный конструктив, толщиной 30 см. Для безопасности участников дорожного движения устроены пешеходные переходы с автономным освещением и дорожная разметка из холодного пластика, — говорится в сообщении.

Сейчас завершающие работы продолжаются вблизи населенных пунктов Верховцево и Соколовка. Дорожники наносят разметку, обустраивают барьерное ограждение, дорожные знаки, укрепляют обочину и монтируют 4 остановки общественного транспорта и 4 общественных туалета.

Велике будівництво

В 2021 году Укравтодор отремонтирует и построит на Днепропетровщине 387 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в Украине будет сделано 24 тыс. км дорог.

Читайте
Большая стройка Зеленского прокладывает новую 40-километровую бетонную дорогу в порты Николаева

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка