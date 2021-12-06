На Днепропетровщине выходит на финишный этап капитальный ремонт дороги Т-04-29 Станция Верхнеднепровск — Верховцево — Божедаровка.

Трасса обновляется впервые за 60 лет в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает Укравтодор.

— Сейчас 32,5 км дороги имеет новый дорожный конструктив, толщиной 30 см. Для безопасности участников дорожного движения устроены пешеходные переходы с автономным освещением и дорожная разметка из холодного пластика, — говорится в сообщении.

Сейчас завершающие работы продолжаются вблизи населенных пунктов Верховцево и Соколовка. Дорожники наносят разметку, обустраивают барьерное ограждение, дорожные знаки, укрепляют обочину и монтируют 4 остановки общественного транспорта и 4 общественных туалета.

В 2021 году Укравтодор отремонтирует и построит на Днепропетровщине 387 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в Украине будет сделано 24 тыс. км дорог.