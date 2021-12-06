На Дніпропетровщині виходить на фінішний етап капітальний ремонт дороги Т-04-29 Станція Верхньодніпровськ — Верхівцеве — Божедарівка.

Траса оновлюється вперше за 60 років у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє Укравтодор.

– Зараз 32,5 км дороги має новий дорожній конструктив, завтовшки 30 см. Для безпеки учасників дорожнього руху влаштовано пішохідні переходи з автономним освітленням та дорожню розмітку з холодного пластику, — йдеться у повідомленні.

Наразі завершальні роботи тривають поблизу населених пункт Верхівцеве та Соколівка. Дорожники наносять розмітку, облаштовують бар’єрну огорожу, дорожні знаки, укріплюють узбіччя і монтують 4 зупинки громадського транспорту та 4 громадських вбиральні.

У 2021 році Укравтодор відремонтує та побудує на Дніпропетровщині 387 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що до кінця 2024 року в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво в Україні буде зроблено загалом 24 тис. км доріг.