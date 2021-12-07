В Украине не планируют усиливать карантинные ограничения на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил, что на территории Украины все еще действует адаптивный карантин, поэтому ограничения в каждом регионе зависят от того, к какому уровню эпидопасности он относится.

– В прошлом году в этот же промежуток времени была волна Covid-19. Правда, мы тогда после новогодних праздников вводили карантинные ограничения, что позволило нам оттянуть волну по времени. Тем не менее, призываю всех праздновать Новый год и Рождество безопасно. Желательно, чтобы у всех был полный курс вакцинации, — подчеркнул министр.

Кроме того, Виктор Ляшко добавил, что традиционно рост заболеваемости Covid-19 прогнозируют на середину февраля. Продолжится он, скорее всего, до середины марта.

Между тем с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Так, в желтой зоне карантина могут работать только те общественные заведения, где все сотрудники получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса (желтый сертификат), имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Посещать их могут граждане, которые могут предоставить один из этих документов.

В красной зоне заведения могут работать только при полной вакцинации сотрудников и посетителей (зеленый Covid-сертификат).