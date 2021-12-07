В Україні не планують посилювати карантинні обмеження на період новорічних і різдвяних свят. Про це повідомив міністр хорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що наразі на території України все ще діє адаптивний карантин, тому обмеження у кожному регіоні залежать від того, до якого рівня епіднебезпеки він належить.

– Минулого року у цей же проміжок часу була хвиля Covid-19. Щоправда, ми тоді після новорічних свят робили карантинні обмеження, це дозволило нам відтягнути хвилю у часі. Попри все, закликаю усіх святкувати Новий рік і Різдво безпечно. Бажано, щоб усі мали повний курс вакцинації, – зауважив міністр.

Крім того, Віктор Ляшко додав, що традиційно зростання захворюваності на Covid-19 прогнозують на середину лютого. Триватиме воно, найімовірніше, до середини березня.

Тим часом з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Так, у жовтій зоні карантину можуть працювати лише ті громадські заклади, де всі співробітники отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу (жовтий сертифікат), мають негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання.

Відвідувати їх можуть громадяни, які можуть надати один із цих документів.

У червоній зоні заклади можуть працювати лише за умови повної вакцинації співробітників і відвідувачів (зелений Covid-сертифікат).