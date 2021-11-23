На КПВВ Чонгар и Каланчак построят автостанции и запустят электрокары — Верещук

В 2022 году на контрольно-пропускных пунктах с временно оккупированным Крымом Чонгар и Каланчак планируют построить автостанции и запустить электрокары.

Благодаря этому на КПВВ будут доступны регулярные перевозки. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– КПВВ Чонгар уже на балансе нашего госпредприятия и, конечно, он обслуживается. Однако у нас есть задача обустроить здесь аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию ​​для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года, – отметила она.

Сейчас решают вопросы размещения автостанции на КПВВ Чонгар и Каланчак и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Ирина Верещук добавила, что рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для этих контрольно-пропускных пунктов, которые будут перевозить людей.

По ее словам, Минреинтеграции готово объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля вопрос перевозки будет решен.

Кроме того, Ирина Верещук заверила, что украинцы, пересекающие административную границу временно оккупированного Крыма, будут иметь возможность вакцинироваться непосредственно на КПВВ.

Источник: Минреинтеграции