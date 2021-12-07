У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України визначили перелік товарів, перевезення яких через адміністративну межу з Кримом є забороненим чи обмеженим.

Так, у вівторок, 7 грудня, набув чинності наказ Мінреінтеграції, яким встановлюється перелік та обсяги (вартість, вага, кількість) таких товарів.

– Наказ покликаний максимально спростити процес перетину адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями АР Крим та міста Севастополя для цивільних осіб, – зазначили в міністерстві.

До списку заборонених для перевезення товарів потрапили:

• зброя та боєприпаси, а також їх частини, пейнтбольні рушниці та інше військове спорядження;

• холодна зброя (кастети, стилети), легкозаймисті та інші небезпечні речовини;

• наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

• спецзасоби негласного отримання інформації;

• пестициди й агрохімікати;

• отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти;

• запчастини для вантажного автотранспорту;

• промислове устаткування, що використовується під час виробництва;

• будівельні матеріали;

• корисні копалини;

• військова форма та знаки розрізнення військових формувань, правоохоронних органів;

• печатки, штампи, бланки, друкована продукція країни-агресора Росії;

• дрони, інші радіокеровані пристрої тощо.

До переліку обмежених для перевезення через адмінмежу з Кримом товарів потрапили: автомобільні запчастини для легкового транспорту; предмети старовини та мистецтва; банківські метали (злитки та монети, походження яких неможливо пояснити); цінні папери; підакцизні товари тощо.

До особистих речей, які дозволено перевозити через адмінмежу з Кримом, віднесли: товари, які мають ознаки вжитку, а також товари без таких ознак, що переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та багажі. Перевезення таких особистих речей з контрольованих Україною територій на окуповані відбувається без обмежень.

Наказ також встановлює обмеження на ввезення товарів з окупованого Криму. Йдеться про товари, які не мають ознак вжитку, переміщуються як особисті речі в ручній поклажі та багажі (і не підлягають забороні):

• сумарна вартість таких товарів при ввезенні з Криму не повинна перевищувати еквівалент 10 тис. грн;

• сумарна вага не повинна бути більшою за 75 кг на одну особу (харчові продукти — не більше 2 кг кожного найменування, а непродовольчі товари — не більше ніж 2 одиниці кожного найменування).

Що стосується готівкових коштів, то, згідно з наказом, фізична особа може перевозити через адмінмежу з Кримом не більше 100 тис. грн готівкою (або еквівалентну суму в іноземній валюті за курсом Національного банку України). Якщо сума перевищуватиме 100 тис. грн, потрібно буде документально підтвердити походження коштів.

Нещодавно міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповідала, що в 2022 році на контрольно-пропускних пунктах з тимчасово окупованим Кримом Чонгар і Каланчак хочуть збудувати автостанції і запустити електрокари.

Джерело: Мінреінтеграції